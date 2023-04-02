Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в Южной Калифорнии
По данным KTLA 5 News, злоумышленник скрылся на автомобиле Honda.
Полиция задержала двух подозреваемых.
В результате инцидента погиб 45-летний мужчина, ещё троих человек госпитализировали в тяжёлом состоянии.
27 марта в городе Нэшвилл (штат Теннесси) в приходской школе произошла стрельба.
Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл пришла в школу с оружием и открыла стрельбу по детям и взрослым.
В результате трагедии были убиты трое детей и трое взрослых.
28 марта полиция опубликовала видео штурма школы, в которой произошла стрельба.