Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в Южной Калифорнии

Один человек погиб и трое получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь на стоянке магазина Trader Joe’s в Южной Калифорнии.

По данным KTLA 5 News, злоумышленник скрылся на автомобиле Honda.

Полиция задержала двух подозреваемых.

В результате инцидента погиб 45-летний мужчина, ещё троих человек госпитализировали в тяжёлом состоянии.

27 марта в городе Нэшвилл (штат Теннесси) в приходской школе произошла стрельба.

Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл пришла в школу с оружием и открыла стрельбу по детям и взрослым.

В результате трагедии были убиты трое детей и трое взрослых.

28 марта полиция опубликовала видео штурма школы, в которой произошла стрельба.