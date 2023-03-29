Карин Жан-Пьер возложила на республиканцев ответственность за вооружённые нападения в США

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер считает, что за вооружённые нападения в школах США несут ответственность республиканцы.
Карин Жан-Пьер возложила на республиканцев ответственность за вооружённые нападения в США
  • Gettyimages.ru

«Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать. Наши школы, наши церкви стали теперь смертельно опасными местами. Просто за этот последний год. Я спрашиваю республиканцев, что вы скажете семьям тех, кто потерял близких в начальной школе Нэшвилла», — сказала она во время брифинга.

Жан-Пьер не уточнила, почему говорит о прошедшем годе, когда страной руководила администрация демократов.

«Нужно запретить штурмовое оружие», — цитирует её РИА Новости.

Стрельба произошла 27 марта в городе Нэшвилл (штат Теннесси) в приходской школе. Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл пришла в школу с оружием и открыла стрельбу по детям и взрослым.

В результате трагедии были убиты трое детей и трое взрослых.

28 марта полиция опубликовала видео штурма школы, в которой произошла стрельба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить