Карин Жан-Пьер возложила на республиканцев ответственность за вооружённые нападения в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер считает, что за вооружённые нападения в школах США несут ответственность республиканцы.

«Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать. Наши школы, наши церкви стали теперь смертельно опасными местами. Просто за этот последний год. Я спрашиваю республиканцев, что вы скажете семьям тех, кто потерял близких в начальной школе Нэшвилла», — сказала она во время брифинга.

Жан-Пьер не уточнила, почему говорит о прошедшем годе, когда страной руководила администрация демократов.

«Нужно запретить штурмовое оружие», — цитирует её РИА Новости.

Стрельба произошла 27 марта в городе Нэшвилл (штат Теннесси) в приходской школе. Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл пришла в школу с оружием и открыла стрельбу по детям и взрослым.

В результате трагедии были убиты трое детей и трое взрослых.

28 марта полиция опубликовала видео штурма школы, в которой произошла стрельба.