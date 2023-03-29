Карин Жан-Пьер возложила на республиканцев ответственность за вооружённые нападения в США
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«Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать. Наши школы, наши церкви стали теперь смертельно опасными местами. Просто за этот последний год. Я спрашиваю республиканцев, что вы скажете семьям тех, кто потерял близких в начальной школе Нэшвилла», — сказала она во время брифинга.
Жан-Пьер не уточнила, почему говорит о прошедшем годе, когда страной руководила администрация демократов.
«Нужно запретить штурмовое оружие», — цитирует её РИА Новости.
Стрельба произошла 27 марта в городе Нэшвилл (штат Теннесси) в приходской школе. Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл пришла в школу с оружием и открыла стрельбу по детям и взрослым.
В результате трагедии были убиты трое детей и трое взрослых.
28 марта полиция опубликовала видео штурма школы, в которой произошла стрельба.