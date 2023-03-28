Полиция Нэшвилла опубликовала видео ликвидации устроившего стрельбу в школе

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Полиция американского города Нэшвилл опубликовала видео штурма школы, в которой произошла стрельба.
Полиция Нэшвилла опубликовала видео ликвидации устроившего стрельбу в школе
  • AP
  • © John Bazemore

На видео, снятом на нагрудную камеру, видно, как отряд полиции сначала осматривает помещения школы, после чего вступает в перестрелку со злоумышленником.

Полиция сообщила, что стрелявший был убит после того, как офицеры полиции Рекс Энглеберт и Майкл Коллазо открыли по нему огонь. 

Стрельба произошла 27 марта в городе Нэшвилл (штат Теннесси) в приходской школе. Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл пришла в школу с оружием и открыла стрельбу по детям и взрослым.

В результате трагедии были убиты трое детей и трое взрослых.

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