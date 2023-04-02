В WSJ потребовали власти России немедленно освободить репортёра Гершковича
«Wall Street Journal требует немедленного освобождения нашего коллеги Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был арестован во время освещения событий в России», — говорится в сообщении.
В заявлении уточняется, что издание рассматривает обвинения в адрес журналиста как «жестокое оскорбление» в адрес свободы прессы.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американским журналистам, находящимся в данный момент на территории России, следует немедленно покинуть страну.
Президент США Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного 30 марта в России за шпионаж.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.