Папу Римского Франциска выписали из больницы

Папа Римский Франциск выписан из римской больницы Джемелли после трёхдневной госпитализации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

«Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли. Прежде чем покинуть медучреждение, Папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у Папы Римского выявили респираторную инфекцию, лечение которой требует терапии.

Уточняется, что понтифик жаловался на трудности с дыханием, поэтому ​​он отправился в поликлинику Джемелли, чтобы обследоваться.