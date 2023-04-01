Папу Римского Франциска выписали из больницы

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Папа Римский Франциск выписан из римской больницы Джемелли после трёхдневной госпитализации.
Папу Римского Франциска выписали из больницы
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

«Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли. Прежде чем покинуть медучреждение, Папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни», — говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что у Папы Римского выявили респираторную инфекцию, лечение которой требует терапии.

Уточняется, что понтифик жаловался на трудности с дыханием, поэтому ​​он отправился в поликлинику Джемелли, чтобы обследоваться.

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