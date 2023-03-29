Папу Римского положили в больницу из-за респираторной инфекции

Короткая ссылка
Папа Римский Франциск несколько дней проведёт в больнице, у него выявили респираторную инфекцию, лечение которой потребует терапии.
Папу Римского положили в больницу из-за респираторной инфекции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Папа Франциск жаловался на трудности с дыханием, поэтому ​​он отправился в поликлинику «Джемелли», чтобы обследоваться.

«По результатам обследования выявлена респираторная инфекция, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии», — сказал журналистам Бруни, слова которого приводит РИА Новости.

Проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить