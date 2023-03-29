Папу Римского положили в больницу из-за респираторной инфекции

Папа Римский Франциск несколько дней проведёт в больнице, у него выявили респираторную инфекцию, лечение которой потребует терапии.

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Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Папа Франциск жаловался на трудности с дыханием, поэтому ​​он отправился в поликлинику «Джемелли», чтобы обследоваться. «По результатам обследования выявлена респираторная инфекция, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии», — сказал журналистам Бруни, слова которого приводит РИА Новости. Проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекцией.