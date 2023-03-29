Папу Римского положили в больницу из-за респираторной инфекции
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Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Папа Франциск жаловался на трудности с дыханием, поэтому он отправился в поликлинику «Джемелли», чтобы обследоваться.
«По результатам обследования выявлена респираторная инфекция, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии», — сказал журналистам Бруни, слова которого приводит РИА Новости.
Проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекцией.