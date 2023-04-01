Концепция внешней политики: Россия не считает себя врагом Запада
- РИА Новости
Отмечается, что Россия не считает себя врагом западных стран, не изолируется от них и не имеет в их отношении враждебных намерений.
Уточняется, что Москва рассчитывает на осознание Западом бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий и возврат к взаимодействию, основанному на принципах суверенного равенства и уважении интересов.
«На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству», — говорится в документе.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.
Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.