Концепция внешней политики: Россия не считает себя врагом Запада

Россия не считает страны Запада своими врагами и рассчитывает вернуть взаимоуважительное сотрудничество с ними, говорится в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации.

Отмечается, что Россия не считает себя врагом западных стран, не изолируется от них и не имеет в их отношении враждебных намерений.

Уточняется, что Москва рассчитывает на осознание Западом бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий и возврат к взаимодействию, основанному на принципах суверенного равенства и уважении интересов.

«На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству», — говорится в документе.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.

Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.