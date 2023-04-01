Французский политик Филиппо: США унизили Макрона своим заявлением о протестах во Франции

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США публично унизили президента Франции Эммануэля Макрона своим заявлением о прошедших в стране протестах.

Об этом он написал в Twitter.

Как отметил Филиипо, Макрону подошла бы роль «послушного пуделя» для Вашингтона.

«Но только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают!» — заявил политик.

28 марта акция против пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов.

Улицы Парижа на фоне массовых протестов оказались завалены горами мусора, который стал источником неприятного запаха и мешает жителям. Как отмечали в городской мэрии 27 марта, в очереди на вывоз было около 7500 т мусора.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.