Французский политик Филиппо: США унизили Макрона своим заявлением о протестах во Франции
Об этом он написал в Twitter.
Как отметил Филиипо, Макрону подошла бы роль «послушного пуделя» для Вашингтона.
«Но только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают!» — заявил политик.
28 марта акция против пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов.
Улицы Парижа на фоне массовых протестов оказались завалены горами мусора, который стал источником неприятного запаха и мешает жителям. Как отмечали в городской мэрии 27 марта, в очереди на вывоз было около 7500 т мусора.
Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.