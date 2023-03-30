Рябков заявил, что вопрос об обмене с США журналиста WSJ пока не стоит

Вопрос об обмене с США задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича пока не стоит.

«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание», — цитирует РИА Новости замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

Он отметил, что речь идёт об американцах с достаточно серьёзными статьями.

30 марта корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

По данным ФСБ России, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

Газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием Гершковича в России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что род занятий сотрудника американского издания The Wall Street Journal в России не имел отношения к журналистике.