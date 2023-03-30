WSJ призвала освободить задержанного в Екатеринбурге корреспондента Гершковича

Американская газета The Wall Street Journal призывает к немедленному освобождению задержанного в Екатеринбурге журналиста издания Эвана Гершковича.

«WSJ отрицает обвинения против журналиста, работающего в московском бюро издания, и требует его немедленно освободить»,— говорится в заявлении газеты.

В издании отметили, что беспокоятся за безопасность Гершковича.

30 марта корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

По данным ФСБ России, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным.