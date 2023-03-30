WSJ призвала освободить задержанного в Екатеринбурге корреспондента Гершковича
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«WSJ отрицает обвинения против журналиста, работающего в московском бюро издания, и требует его немедленно освободить»,— говорится в заявлении газеты.
В издании отметили, что беспокоятся за безопасность Гершковича.
30 марта корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.
По данным ФСБ России, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным.