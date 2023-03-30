Польский чиновник предложил запретить импорт продуктов с Украины

Экс-министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий в интервью газете Wyborcza предложил полностью запретить импорт продовольствия с Украины.

«Когда в вашем доме прорывает трубу и вода всё заливает, то вы тогда не берётесь за тряпку, а сначала перекрываете трубу... На данный момент нет другого способа, кроме полной блокады продуктов питания с Украины», — цитирует его РИА Новости.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины.

Он пояснил, что украинское зерно в настоящее время дестабилизирует польский рынок.

До этого в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.