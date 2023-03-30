Польский чиновник предложил запретить импорт продуктов с Украины

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Экс-министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий в интервью газете Wyborcza предложил полностью запретить импорт продовольствия с Украины.
Польский чиновник предложил запретить импорт продуктов с Украины
  • РИА Новости

«Когда в вашем доме прорывает трубу и вода всё заливает, то вы тогда не берётесь за тряпку, а сначала перекрываете трубу... На данный момент нет другого способа, кроме полной блокады продуктов питания с Украины», — цитирует его РИА Новости.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее поручил министру сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрику Ковальчику ограничить поступление в Польшу зерна с Украины.

Он пояснил, что украинское зерно в настоящее время дестабилизирует польский рынок.

До этого в Европарламенте заявили о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.

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