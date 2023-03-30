Кандидат в президенты Турции: отношения с Россией надо развивать на основе общих интересов

Отношения Анкары и Москвы необходимо развивать на основе общих интересов, заявил кандидат в президенты Турции Синан Оган.

«Создаётся видимость некоторой конкуренции Турции и России на различных плоскостях, но, на мой взгляд, у нас существуют общие интересы. Думаю, с учётом этих общих интересов мы можем и развивать наши отношения», — цитирует его РИА Новости.

Он назвал Россию важным торговым партнёром Турции.

25 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Эрдоган позитивно оценил согласие Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней.