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Эрдоган обсудил с Путиным переработку и доставку зерна России нуждающимся странам

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.
Эрдоган обсудил с Путиным переработку и доставку зерна России нуждающимся странам
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Они (российская сторона. — RT) хотят от нас поставки зерна (российского. — RT) нуждающимся странам, а мы займёмся переработкой его в муку и доставкой бедным странам в Африке», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также в ходе телефонных переговоров с Путиным поблагодарил его за положительное отношение к продлению зерновой сделки.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным позитивно оценил согласие Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней.

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