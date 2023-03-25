Эрдоган обсудил с Путиным переработку и доставку зерна России нуждающимся странам
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Они (российская сторона. — RT) хотят от нас поставки зерна (российского. — RT) нуждающимся странам, а мы займёмся переработкой его в муку и доставкой бедным странам в Африке», — заявил Эрдоган.
Турецкий лидер также в ходе телефонных переговоров с Путиным поблагодарил его за положительное отношение к продлению зерновой сделки.
Кроме того, в Кремле сообщили, что Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным позитивно оценил согласие Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней.