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Кремль: Эрдоган позитивно оценил решение России продлить зерновую сделку на 60 дней

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным позитивно оценил согласие Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней.
Кремль: Эрдоган позитивно оценил решение России продлить зерновую сделку на 60 дней
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

«Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договорённостей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

22 марта глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил зерновую сделку с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

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