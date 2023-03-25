Кремль: Эрдоган позитивно оценил решение России продлить зерновую сделку на 60 дней
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
«Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договорённостей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.
Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.
22 марта глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил зерновую сделку с российским министром обороны Сергеем Шойгу.