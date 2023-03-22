Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу зерновую сделку

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил зерновую сделку с российским министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает турецкое военное ведомство.

«Министр национальной обороны Хулуси Акар провёл телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в сфере расширения зерновой инициативы.

Ранее сообщалось, что Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.