Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу зерновую сделку
- РИА Новости
«Министр национальной обороны Хулуси Акар провёл телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в сфере расширения зерновой инициативы.
Ранее сообщалось, что Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.
Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.