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Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за положительное отношение к продлению зерновой сделки.
Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки
  • AP

«Президент Эрдоган поблагодарил президента Путина за его позитивное отношение к продлению «Черноморской зерновой инициативы», — передаёт РИА Новости сообщение канцелярии турецкого президента.

20 марта Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки.

22 марта министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели переговоры по инициативе Анкары. Стороны обсудили зерновую сделку, Сирию, Нагорный Карабах и другие направления.

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