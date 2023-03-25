Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки
- AP
«Президент Эрдоган поблагодарил президента Путина за его позитивное отношение к продлению «Черноморской зерновой инициативы», — передаёт РИА Новости сообщение канцелярии турецкого президента.
20 марта Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки.
22 марта министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели переговоры по инициативе Анкары. Стороны обсудили зерновую сделку, Сирию, Нагорный Карабах и другие направления.