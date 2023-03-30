Депутат ЕП Уоллес: 70 процентов европейцев выступают против санкций в отношении России

Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что главы стран ЕС отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России.

Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Уоллеса, опрос Европейского союза по международным отношениям, проведённый в июне 2022 года, показал, что более 70 % граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила уверенность, что введённые в отношении России санкции привели к потере доверия к международным институтам.

27 марта лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что регулярные антироссийские санкции — это нескончаемая шутка, они не работают.