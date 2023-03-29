Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: из-за санкций утеряно доверие к международным институтам

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила уверенность, что введённые в отношении России санкции привели к потере доверия к международным институтам.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: из-за санкций утеряно доверие к международным институтам
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Об этом, как пишет РИА Новости, Кнайсль сказала в эфире телеканала TRT World.

Дипломат отметила, что многие участники международных отношений, наблюдая за введением ограничений против России, думают о том, что то же самое может произойти и с ними.

«Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах. И это основные потери. Потому что доверие нельзя купить. Это то, что нужно заслужить», — подчеркнула она.

Кнайсль добавила, что основной целью санкций была попытка повлиять на Россию. По мнению дипломата, она не была достигнута.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что регулярные антироссийские санкции — это нескончаемая шутка, они не работают.

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