Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад не заинтересован в дипломатическом пути на Украине

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Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила, что Вашингтон и Брюссель не заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, когда КНР предложила свои 12 пунктов для решения украинского конфликта, Вашингтон и Брюссель отвергли их, говоря, что это «всего лишь пункты, а не мирный план».

Кнайсль подчеркнула, что это и не может быть мирным планом, поскольку для него требуются переговоры сторон конфликта.

«То, каким образом предложение Китая было отвергнуто, было сделано очень невежливо, грубо. Это показывает нам очень малый интерес в настоящий момент со стороны Брюсселя и Вашингтона к тому, чтобы действительно взяться за дело», — отметила она.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что власти Соединённых Штатов опасаются поддержки китайского плана урегулирования ситуации на Украине другими странами.

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