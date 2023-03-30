Эрдоган заявил, что не даст Западу втянуть страну в войну против России

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действующая власть в Анкаре не позволит Западу втянуть государство в войну против России.

Об этом пишет A Haber.

«Мы не позволим втянуть нашу страну в войну», — заявил он, добавив, что это один из предвыборных слоганов.

Эрдоган добавил, что усилия Анкары за последние два года не допустили «западному клубу» втянуть Турцию в конфликт.

По его словам, намерения Анкары в том, чтобы играть роль посредника между Москвой и Киевом.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее установление мира между Россией и Украиной.

25 марта представитель президента Турции Ибрагим Калын анонсировал переговоры Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону.