Эрдоган заявил, что не даст Западу втянуть страну в войну против России
Об этом пишет A Haber.
«Мы не позволим втянуть нашу страну в войну», — заявил он, добавив, что это один из предвыборных слоганов.
Эрдоган добавил, что усилия Анкары за последние два года не допустили «западному клубу» втянуть Турцию в конфликт.
По его словам, намерения Анкары в том, чтобы играть роль посредника между Москвой и Киевом.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее установление мира между Россией и Украиной.
25 марта представитель президента Турции Ибрагим Калын анонсировал переговоры Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону.