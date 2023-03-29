Эрдоган: Турция выступает за скорейшее установление мира между Россией и Украиной
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Об этом, как пишет ТАСС, турецкий лидер сказал по итогам переговоров с президентом Венгрии Каталин Новак.
«Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров», — заявил Эрдоган.
Он добавил, что турецкие власти выступают за продолжение в Стамбуле переговорного процесса между сторонами.
В январе Эрдоган выразил готовность выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.