Эрдоган: Турция выступает за скорейшее установление мира между Россией и Украиной

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее установление мира между Россией и Украиной.
Эрдоган: Турция выступает за скорейшее установление мира между Россией и Украиной
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет ТАСС, турецкий лидер сказал по итогам переговоров с президентом Венгрии Каталин Новак.

«Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что турецкие власти выступают за продолжение в Стамбуле переговорного процесса между сторонами.

В январе Эрдоган выразил готовность выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить