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Представитель президента Турции анонсировал переговоры Эрдогана с Зеленским

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Представитель президента Турции Ибрагим Калын анонсировал переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону.
Представитель президента Турции анонсировал переговоры Эрдогана с Зеленским
  • AP

В интервью телеканалу NTV он напомнил о недавнем диалоге турецкого лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

«Ожидается, что переговоры состоятся и с господином Зеленским для поиска путей урегулирования ситуации», — цитирует Калына РИА Новости.

25 марта Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

Турецкий президент заявил, что Анкара готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на основе прекращения огня.

По его словам, Турция придаёт большое значение завершению конфликта на Украине путём диалога.

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