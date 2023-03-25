Представитель президента Турции анонсировал переговоры Эрдогана с Зеленским
- AP
В интервью телеканалу NTV он напомнил о недавнем диалоге турецкого лидера с российским президентом Владимиром Путиным.
«Ожидается, что переговоры состоятся и с господином Зеленским для поиска путей урегулирования ситуации», — цитирует Калына РИА Новости.
25 марта Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и двусторонние отношения.
Турецкий президент заявил, что Анкара готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на основе прекращения огня.
По его словам, Турция придаёт большое значение завершению конфликта на Украине путём диалога.