Эрдоган: Турция придаёт большое значение завершению конфликта на Украине путём диалога

Анкара придаёт большое значение скорейшему завершению украинского конфликта путём переговоров.

Об этом заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президент Эрдоган заявил, что придаёт большое значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путём переговоров», — приводит сообщение канцелярии турецкого лидера РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не будет занимать стороны в военных конфликтах, в том числе в украинском.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.