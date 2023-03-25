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Эрдоган: Турция придаёт большое значение завершению конфликта на Украине путём диалога

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Анкара придаёт большое значение скорейшему завершению украинского конфликта путём переговоров.
Эрдоган: Турция придаёт большое значение завершению конфликта на Украине путём диалога
  • AP

Об этом заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президент Эрдоган заявил, что придаёт большое значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путём переговоров», — приводит сообщение канцелярии турецкого лидера РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не будет занимать стороны в военных конфликтах, в том числе в украинском.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.

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