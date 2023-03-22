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Эрдоган заявил, что Турция не будет стороной в вооружённых конфликтах

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет занимать стороны в военных конфликтах, в том числе в украинском.

«Я хочу обратиться к своему народу: Турция не будет участником, стороной какой-либо войны, она всегда будет выступать за мир и будет защитником мира», — приводит РИА Новости слова Эрдогана в интервью телеканалу NTV.

Он отметил, что турецкая сторона будет вести себя так, как в ситуации с Россией и Украиной.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на основе прекращения огня.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.

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