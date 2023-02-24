Эрдоган заявил, что Анкара готова внести любой вклад для достижения мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова внести любой вклад для урегулирования конфликта на Украине на основе прекращения огня.

«Эрдоган заявил, что Турция готова внести любой вклад в решение на основе прекращения огня, переговоров и формирования мира в российско-украинской войне, с начала которой исполнился год», — приводит заявление канцелярии главы государства ТАСС.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.