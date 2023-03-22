Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два дня.

«В ближайшие два-три дня планирую провести ещё один разговор с господином Путиным», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Он отметил, что активно обсуждал с президентом России реализацию зерновой сделки и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на основе прекращения огня.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.