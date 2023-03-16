Эрдоган пообещал продолжить усилия по организации переговоров между Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжать усилия по организации переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Я продолжаю на постоянной основе поддерживать контакты с Путиным и Зеленским. Я буду и дальше прилагать усилия для организации переговоров между ними», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что зерновая сделка и обмен пленными показали, что «стороны в украинском конфликте способны найти общий язык».

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на основе прекращения огня.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.