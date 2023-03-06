В Анкаре заявили, что США и Британия не заинтересованы во встрече Путина и Зеленского
Об этом рассказал РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
«Они (США и Британия. — RT) не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — утверждает чиновник.
По его мнению, «лишь Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому».
Турецкий президент способен найти методы для организации их встречи, отметил Эрхан.
При этом «важна не совместная фотография», а достижение конкретных результатов, подчеркнул чиновник.
Первым конкретным результатом будет прекращение огня, после чего удастся прийти к «компромиссу после дипломатического торга», уверен он.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на основе прекращения огня.
В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.