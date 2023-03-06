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В Анкаре заявили, что США и Британия не заинтересованы во встрече Путина и Зеленского

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Власти в США и Британии выступают против попыток Турции организовать встречу и переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом рассказал РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Они (США и Британия. — RT) не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — утверждает чиновник.

По его мнению, «лишь Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому».

Турецкий президент способен найти методы для организации их встречи, отметил Эрхан.

При этом «важна не совместная фотография», а достижение конкретных результатов, подчеркнул чиновник.

Первым конкретным результатом будет прекращение огня, после чего удастся прийти к «компромиссу после дипломатического торга», уверен он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на основе прекращения огня.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.

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