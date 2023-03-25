Эрдоган и Путин обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения
- РИА Новости
Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждались шаги по развитию отношений между Турцией и Россией», — приводит сообщение РИА Новости.
Эрдоган заявил, что Анкара и Москва могут предпринять новые шаги по экономическому сотрудничеству.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на основе прекращения огня.
В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.