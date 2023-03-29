Сенат проголосовал за отмену полномочий властей США на применение военной силы в Ираке

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Американский сенат проголосовал за принятие законопроекта об отмене права администрации Соединённых Штатов применять военную силу в Ираке.
Сенат проголосовал за отмену полномочий властей США на применение военной силы в Ираке
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Как отмечается, данное решение связано с неактуальностью полномочий, которые были предоставлены исполнительной ветви власти США в 1991 и 2002 годах.

Ранее американский активист, ветеран военно-морского флота США Джек Пособец и журналистка Кэндис Оуэнс напомнили США о вторжении в Ирак на фоне критики России.

Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал Вашингтон задуматься о собственных военных преступлениях.

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