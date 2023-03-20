Американский ветеран Пособец напомнил США о вторжении в Ирак на фоне критики России
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Пособец опубликовал на своей странице в Twitter видео бомбардировки Ирака в 2003 году, иронично подписав под ним: «Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной».
«Все знают, что у США есть право безжалостно бомбить другие страны и убивать невинных гражданских», — ответила на публикацию ветерана Оуэнс.
Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес призвал Вашингтон задуматься о собственных военных преступлениях.