Узнать больше

Американский ветеран Пособец напомнил США о вторжении в Ирак на фоне критики России

Короткая ссылка
Соединённые Штаты на протяжении многих лет безнаказанно совершали военные преступления по всему миру, однако всё равно пытаются критиковать действия России. С таким мнением выступили американский активист, ветеран военно-морского флота США Джек Пособец и журналистка Кэндис Оуэнс.
Американский ветеран Пособец напомнил США о вторжении в Ирак на фоне критики России
  • Gettyimages.ru

Пособец опубликовал на своей странице в Twitter видео бомбардировки Ирака в 2003 году, иронично подписав под ним: «Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной».

«Все знают, что у США есть право безжалостно бомбить другие страны и убивать невинных гражданских», — ответила на публикацию ветерана Оуэнс.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес призвал Вашингтон задуматься о собственных военных преступлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить