Американский ветеран Пособец напомнил США о вторжении в Ирак на фоне критики России

Соединённые Штаты на протяжении многих лет безнаказанно совершали военные преступления по всему миру, однако всё равно пытаются критиковать действия России. С таким мнением выступили американский активист, ветеран военно-морского флота США Джек Пособец и журналистка Кэндис Оуэнс.

Пособец опубликовал на своей странице в Twitter видео бомбардировки Ирака в 2003 году, иронично подписав под ним: «Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной».

«Все знают, что у США есть право безжалостно бомбить другие страны и убивать невинных гражданских», — ответила на публикацию ветерана Оуэнс.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес призвал Вашингтон задуматься о собственных военных преступлениях.