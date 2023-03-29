Найденный около «Северного потока — 2» подозрительный объект оказался морским буем

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Найденный около «Северного потока — 2» объект поднят со дна, он не представляет опасности, сообщило Датское энергетическое агентство. Обнаруженный предмет оказался морским буем.
Найденный около «Северного потока — 2» подозрительный объект оказался морским буем
  • Legion-Media

Буй подняли с глубины 73 м, операцию по подъёму проводили при участии представителя Nord Stream 2 AG.

«Исследования показывают, что это пустой дымовой буй, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы безопасности», — сообщило датское ведомство. Также на сайте опубликованы фотографии буя.

Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению предмета, обнаруженного рядом с газопроводом.

СМИ писали, что найденный на газопроводе объект, по всей видимости, находился там уже давно.

Как отметили в Кремле, критически важно выяснить, что это за объект и относится ли он к теракту на трубопроводах.

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