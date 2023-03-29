Патрушев: около 50 стран из коалиции «Рамштайн» участвуют в украинском конфликте

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Около 50 стран из коалиции «Рамштайн» участвуют в вооружённом конфликте на стороне Киева, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: около 50 стран из коалиции «Рамштайн» участвуют в украинском конфликте
  • AP

Он напомнил, что на территории стран НАТО ведётся подготовка солдат ВСУ.

«Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию «Рамштайн», участвуют в вооружённом конфликте на стороне киевского режима», — цитирует Патрушева ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее по итогам заседания «Рамштайна» анонсировал предоставление несколькими странами Запада новых пакетов военной помощи для Киева.

Обозреватель Лили Байер в статье для Politico выразила мнение, что нехватка боеприпасов у НАТО, вызванная ситуацией на Украине, может привести к расколу в альянсе.

18 марта в Париже состоялся митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из Североатлантического альянса.

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