Мусорщики Парижа приостановят забастовку 29 марта
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В коммюнике профсоюза говорится, что движению нужно ещё раз обсудить ситуацию с сотрудниками отдела утилизации отходов и санитарии Парижа, чтобы можно было «начать забастовку ещё активнее», пишет РИА Новости.
28 марта акция против пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов.
Улицы Парижа на фоне массовых протестов оказались завалены горами мусора, который стал источником неприятного запаха и мешает жителям. Как отмечали в городской мэрии 27 марта, в очереди на вывоз было около 7500 т мусора.
Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.