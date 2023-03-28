Мусорщики Парижа приостановят забастовку 29 марта

Профсоюз мусорщиков Парижа 29 марта приостановит забастовку, которая длится с 6 марта, из-за малого числа бастующих.

В коммюнике профсоюза говорится, что движению нужно ещё раз обсудить ситуацию с сотрудниками отдела утилизации отходов и санитарии Парижа, чтобы можно было «начать забастовку ещё активнее», пишет РИА Новости.

28 марта акция против пенсионной реформы началась в Париже по призыву профсоюзов.

Улицы Парижа на фоне массовых протестов оказались завалены горами мусора, который стал источником неприятного запаха и мешает жителям. Как отмечали в городской мэрии 27 марта, в очереди на вывоз было около 7500 т мусора.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.