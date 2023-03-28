Госдеп: США не станут предоставлять России часть предусмотренной ДСНВ информации

Соединённые Штаты продолжают предоставлять России уведомления, предусмотренные ДСНВ, но это не касается обмена информацией, которая предоставляется дважды в год, сообщил заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«США продолжают предоставлять нотификации, требуемые договором СНВ-III», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Вместе с этим в качестве ответных мер, призванных «подтолкнуть Россию вернуться к выполнению соглашения», США не предоставили Москве «полугодичную информацию», отметил Пател.

Как ранее отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, аргументы администрации США против решения России о приостановке ДСНВ юридически ничтожны.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.