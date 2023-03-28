Госдеп: США не станут предоставлять России часть предусмотренной ДСНВ информации
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«США продолжают предоставлять нотификации, требуемые договором СНВ-III», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.
Вместе с этим в качестве ответных мер, призванных «подтолкнуть Россию вернуться к выполнению соглашения», США не предоставили Москве «полугодичную информацию», отметил Пател.
Как ранее отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, аргументы администрации США против решения России о приостановке ДСНВ юридически ничтожны.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.
После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.