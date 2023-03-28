Херш: Шольц делает всё возможное, чтобы застопорить расследование по «Северным потокам»

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Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью RT заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц делает всё возможное, чтобы застопорить расследование по «Северным потокам».
Херш: Шольц делает всё возможное, чтобы застопорить расследование по «Северным потокам»
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Он считает, что президент США Джо Байден опасался, что на фоне неудач ВСУ на поле боя «Европа, в особенности Германия, начнёт пасовать» и не будет поставлять вооружение Киеву.

По его словам, в США «существовали опасения», что Шольц зимой «откроет газопровод» «Северный поток — 2» и «люди будут согреты, бизнес доволен».

«И мы не дали ему такой возможности. Лишили его этой возможности. Это, пожалуй, единственное разумное объяснение, почему Байден взорвал трубопровод — по моему мнению и мнению многих других причастных людей», — отметил Херш.

По его словам, ему неизвестно, знал ли тогда об этом Шольц.

«Однако он уж точно не входит в круг людей, требующих расследования — [наоборот], делает всё возможное, чтобы его застопорить», — сказал Херш. 

Также Херш считает, что Байден вцепился в Украину, чтобы получить политические очки перед выборами в США.

Кроме того, Сеймур Херш в интервью RT заявил, что Вашингтон вбросил в СМИ новую версию подрывов «Северных потоков», потому что Белый дом знает, кто устроил взрывы, и не будет расследовать эти диверсии.

В интервью RT он дал прогноз, что лето и осень 2023 года обернутся для Европы катастрофой.

Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

Взрывы на нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

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