Херш: Шольц делает всё возможное, чтобы застопорить расследование по «Северным потокам»

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью RT заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц делает всё возможное, чтобы застопорить расследование по «Северным потокам».

Он считает, что президент США Джо Байден опасался, что на фоне неудач ВСУ на поле боя «Европа, в особенности Германия, начнёт пасовать» и не будет поставлять вооружение Киеву.

По его словам, в США «существовали опасения», что Шольц зимой «откроет газопровод» «Северный поток — 2» и «люди будут согреты, бизнес доволен».

«И мы не дали ему такой возможности. Лишили его этой возможности. Это, пожалуй, единственное разумное объяснение, почему Байден взорвал трубопровод — по моему мнению и мнению многих других причастных людей», — отметил Херш.

По его словам, ему неизвестно, знал ли тогда об этом Шольц.

«Однако он уж точно не входит в круг людей, требующих расследования — [наоборот], делает всё возможное, чтобы его застопорить», — сказал Херш.

Также Херш считает, что Байден вцепился в Украину, чтобы получить политические очки перед выборами в США.

Кроме того, Сеймур Херш в интервью RT заявил, что Вашингтон вбросил в СМИ новую версию подрывов «Северных потоков», потому что Белый дом знает, кто устроил взрывы, и не будет расследовать эти диверсии.

В интервью RT он дал прогноз, что лето и осень 2023 года обернутся для Европы катастрофой.

Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

Взрывы на нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.