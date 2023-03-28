Херш: Байден вцепился в Украину, чтобы получить политические очки перед выборами в США

Глава Белого дома Джо Байден понимает, что он измотан, но он хочет избраться вновь, а участие в войнах всегда приносило американским президентам политические очки, рассказал в интервью RT американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Он подчеркнул, что именно поэтому Байден «так вцепился» в Украину и будет поддерживать конфликт там «до конца».

«У Байдена всё в порядке, но полноты власти нет. Он измотан. Ему около 80. В стране много проблем, которыми он не занимается. А президенты всегда считают войну большим плюсом. Участие в войне приносит тебе много [политических] очков. Так происходит всегда. Билл Клинтон понял это в худшие дни своего президентства», — сказал журналист.

Он напомнил, что у Клинтона были большие проблемы до того, как он «приказал нанести удары по Ираку».

«На следующий день, в воскресенье, Клинтон пошёл в церковь. Бомбардировку провели в субботу. Клинтон идёт в церковь и становится героем. Пресса от него в восторге, ловит каждое его слово. Это действенный метод. Потому Байден так вцепился в Украину. Ему придётся поддерживать её до конца», — добавил Херш.

Как ранее заявили в Кремле, Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы он продолжался.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что США сейчас настроены на продолжение поставок оружия украинской армии, а не на дипломатические контакты с Россией с целью урегулирования конфликта.