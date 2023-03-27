Херш: лето и осень 2023 года обернутся для Европы катастрофой

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью RT заявил, что лето и осень 2023 года обернутся для Европы катастрофой.

Журналист назвал отчаянной ситуацию в Европе, отметив беспрецедентную инфляцию.

По его словам, европейские страны пытаются справиться при помощи сжиженного природного газа, который «в достаточных количествах не производится и обходится втрое-вчетверо дороже».

«У них не будет достаточно газа, чтобы поддерживать жителей своих стран в тепле. Не только в Германии, но и в Западной Европе», — сказал он.

Также журналист заявил, что российского газа было раньше так много, что Германия могла его перепродавать. По его словам, «были компании, продающие избыток российского газа другим компаниям», но «всё это сейчас ушло».

Херш отметил, что западные санкции в отношении России не сработали.

«Санкции не сработали. Возможно, McDonalds и ушёл, но гамбургеры там продают по-прежнему. Страна не умирает, люди там живут себе», — сказал Херш.

По его мнению, «лето и осень этого года обернутся для Европы катастрофой».

«И [это] падёт на голову Байдена. Он хотел гарантировать себе возможность переизбрания или повторного выдвижения [от Демократической партии]. Он потерпит крах», — прогнозирует журналист.

Также Херш в интервью RT заявил, что Вашингтон вбросил в СМИ новую версию о подрывах «Северных потоков», потому что Белый дом знает, кто устроил взрывы, и не будет расследовать эти диверсии.