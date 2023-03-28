Сенатор Цеков счёл доказательством вины США отказ СБ ООН от резолюции по «Северным потокам»

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT заявил о вине США в терактах на «Северных потоках». Этим он объяснил отказ СБ ООН от резолюции.
Сенатор Цеков счёл доказательством вины США отказ СБ ООН от резолюции по «Северным потокам»
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

«Я расцениваю такой итог как однозначное доказательство вины США в подрыве «Северных потоков». Они не хотят расследования, потому что расследование покажет вину США. А то, что это организовали США, — это понимают во всём мире. Если бы они не совершили это преступление, они бы были за международное расследование», — считает Цеков.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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