МИД: Россия разочарована отказом ООН от резолюции по «Северным потокам»

Москва разочарована итогами голосования в Совете Безопасности ООН о проведении расследования терактов на «Северных потоках».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Разочарованы итогами голосования», — заявила Захарова, её комментарий приводится на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что российский проект был направлен на проведение объективного и всестороннего расследования, с тем чтобы привлечь к ответственности виновных в диверсии.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции по «Северным потокам».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.