Еврокомиссар Стано: ЕС не считает поставляемое Киеву оружие устаревшим

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Евросоюз исходит из того, что поставляет Украине эффективное, а не устаревшее оружие. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Еврокомиссар Стано: ЕС не считает поставляемое Киеву оружие устаревшим
  • AP
  • © Libkos

«Нет такой вещи, как поставки устаревшего оружия. Есть эффективное оружие, которое украинцы могут использовать», — цитирует его ТАСС. 

Стано отметил, что поставки западного оружия на Украину основаны на потребностях украинской армии.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные отложили контрнаступление из-за нехватки вооружения.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал не недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.

По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.

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