Еврокомиссар Стано: ЕС не считает поставляемое Киеву оружие устаревшим
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«Нет такой вещи, как поставки устаревшего оружия. Есть эффективное оружие, которое украинцы могут использовать», — цитирует его ТАСС.
Стано отметил, что поставки западного оружия на Украину основаны на потребностях украинской армии.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные отложили контрнаступление из-за нехватки вооружения.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал не недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.
По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.