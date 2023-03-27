Советник Пушилина Гагин: ВСУ отложили контрнаступление из-за нехватки вооружения

Украинские военные отложили контрнаступление из-за нехватки вооружения, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«То анонсированное появление огромной массы натовской военной техники из-за рубежа — оно пока не состоялось... И наступление... скорее всего, действительно отложено украинскими силами, прежде всего из-за того, что они пока недоэкипированы», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

В числе самых горячих направлений боёв он назвал Артёмовск (Бахмут), Авдеевку и Угледар.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что переброска в Артёмовск элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева.

Он отметил, что украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артёмовска в ДНР.

Как сообщалось, ВСУ также используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.