Премьер Польши заявил, что нельзя недооценивать российские силы на Украине
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Таким образом он прокомментировал информацию о планах Киева начать наступление.
«Будет очень-очень тяжело. Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — заявил Моравецкий в интервью изданию Wall Street Journal.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные отложили контрнаступление из-за нехватки вооружения.
Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.
По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.