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Премьер Польши заявил, что нельзя недооценивать российские силы на Украине

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал не недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине.
Премьер Польши заявил, что нельзя недооценивать российские силы на Украине
  • globallookpress.com
  • © Uwe Anspach/dpa

Таким образом он прокомментировал информацию о планах Киева начать наступление.

«Будет очень-очень тяжело. Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — заявил Моравецкий в интервью изданию Wall Street Journal.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные отложили контрнаступление из-за нехватки вооружения.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.

По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.

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