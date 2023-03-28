Антонов назвал двуличным заявление Госдепа о военном сотрудничестве России и Белоруссии

Слова представителя Госдепа, сказанные на фоне военно-ядерного взаимодействия России и Белорусии, являются примером двуличия политики США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«У чиновников США чрезвычайно короткая память. Именно Вашингтон давно и планомерно уничтожает юридическую основу двусторонних отношений в стратсфере», — приводит слова Антонова российская дипмиссия.

Он высказался о словах руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела, заявившего, что Россия подрывает «стратегическую стабильность в Европе».

Посол отметил, что слова Пателя являются ярким примером двуличия американской политики, так как США поддерживают развёртывание своего ядерного оружия в Бельгии, Италии, Германии, Турции и Нидерландах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.