«Ъ»: эксперты ищут место для российского ядерного оружия в Белоруссии

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Эксперты пытаются определить места, где в Белоруссии будет размещено хранилище российского тактического ядерного оружия, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на программного директора Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюис.

Льюис заявил, что его команда приступила к изучению данного вопроса.

Он отметил, что советское ядерное оружие хранилось в Белорусии до 1996 года, поэтому возможна модернизация старого объекта, а не строительство нового.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.

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