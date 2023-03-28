«Ъ»: эксперты ищут место для российского ядерного оружия в Белоруссии
Льюис заявил, что его команда приступила к изучению данного вопроса.
Он отметил, что советское ядерное оружие хранилось в Белорусии до 1996 года, поэтому возможна модернизация старого объекта, а не строительство нового.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.