МИД России: все меры по обеспечению безопасности Союзного государства будут выполняться

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все меры по обеспечению безопасности Союзного государства будут выполняться.
МИД России: все меры по обеспечению безопасности Союзного государства будут выполняться
  • РИА Новости

Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что Союзное государство официально имеет общую военную доктрину в отличие от Североатлантического альянса, в который входит подчинённый Вашингтону конгломерат стран.

По её словам, в ситуации с развитием российского взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере речь идёт о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории.

«Все необходимые решения на этот счёт приняты, и они будут неукоснительно выполняться», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, представитель российского МИД заявила, что Москва недоумевает в связи с неадекватной реакцией Запада на развитие взаимодействия с Минском в военной ядерной сфере.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готов ввести новые санкции при размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.

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