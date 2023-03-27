Times: США могут ужесточить стратегию по Украине с целью возвращения Киеву территорий

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Соединённые Штаты могут сделать более жёсткой свою стратегию касательно конфликта на Украине ради того, чтобы у властей Украины могла появиться возможность возвращения утраченных территорий под свой контроль, пишет Times со ссылкой на неназванного чиновника из США.
Times: США могут ужесточить стратегию по Украине с целью возвращения Киеву территорий
  • AP
  • © Samir Hussein

В статье говорится, что в Вашингтоне стремятся к победе Киева в конфликте и возвращению ему территорий, которые украинские власти считают своими.

«Теперь эта стратегия может быть более жёсткой», — пишет автор материала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что попытка отвоевания Крыма Киевом будет для России основанием применить любое оружие.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT заявил, что самым большим стратегическим просчётом западных стран стало желание нанести России «стратегическое поражение» на Украине.

По его словам, Россия никогда не будет побеждена.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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