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Медведев: попытка отвоевания Крыма Киевом даст России основания применить любое оружие

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что попытка отвоевания Крыма Киевом будет для России основанием применить любое оружие.
Медведев: попытка отвоевания Крыма Киевом даст России основания применить любое оружие
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Медведев отметил, что попытка «отколоть часть государства» равнозначна посягательству на существование страны.

Он добавил, что в таком случае совершенно очевидно «есть основания для применения любого оружия».

«Абсолютно любого», — сказал зампред Совбеза.

При этом он назвал пропагандой заявления представителей Украины о намерении вернуть Крым под контроль Киева.

Также Медведев в интервью заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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