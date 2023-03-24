Медведев: попытка отвоевания Крыма Киевом даст России основания применить любое оружие

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что попытка отвоевания Крыма Киевом будет для России основанием применить любое оружие.

Медведев отметил, что попытка «отколоть часть государства» равнозначна посягательству на существование страны.

Он добавил, что в таком случае совершенно очевидно «есть основания для применения любого оружия».

«Абсолютно любого», — сказал зампред Совбеза.

При этом он назвал пропагандой заявления представителей Украины о намерении вернуть Крым под контроль Киева.

Также Медведев в интервью заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.