Медведев: попытка отвоевания Крыма Киевом даст России основания применить любое оружие
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
Медведев отметил, что попытка «отколоть часть государства» равнозначна посягательству на существование страны.
Он добавил, что в таком случае совершенно очевидно «есть основания для применения любого оружия».
«Абсолютно любого», — сказал зампред Совбеза.
При этом он назвал пропагандой заявления представителей Украины о намерении вернуть Крым под контроль Киева.
Также Медведев в интервью заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.