Белый дом: США пока не видели переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не видели перемещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссию.
Белый дом: США пока не видели переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он сказал в ходе брифинга, комментируя заявление президента России Владимира Путина касательно планов о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

«Мы не видели никакого перемещения тактического ядерного оружия или чего-то подобного с момента данного объявления», — цитирует Кирби ТАСС.

Также он заявил, что в Вашингтоне не видели признаков того, что в России могли принять решение применить оружие массового уничтожения на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готов ввести новые санкции при размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что реакция Запада не повлияет на планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.

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