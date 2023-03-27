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Песков: реакция Запада не повлияет на планы России разместить оружие в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Запада не повлияет на планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Песков: реакция Запада не повлияет на планы России разместить оружие в Белоруссии
  • РИА Новости

«На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент всё объяснил в своём заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли повлиять на позицию Москвы реакция Запада, в том числе угрозы ввести санкции против России.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции при размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

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